Nicola Porcella se molestó porque Angie reveló que tiró anillo de compromiso

Nicola Porcella habló nuevamente de Angie Arizaga y reafirmó que ese capítulo ya está cerrado en su vida. Esta mañana en Estás en Todas, el conductor dijo que le desea la felicidad con la persona que elija, aunque también se refirió a unas declaraciones que hizo en En boca de todos.

"Yo a Angie le deseo lo mejor esté con quien esté, salga con quien salga, la verdad que yo con Angie terminé hace mucho tiempo, su vida privada o lo que ella haga a mí no me incumbe", dijo Nicola Porcella, quien también habló del anillo de compromiso que le entregó a su expareja.

"Ayer me llegaron unas cosas, no estaba viendo tele, me molestó que diga que el anillo que yo le había regalado lo tiró. Ya es cosa de ella, porque yo personalmente no haría eso con un regalo de una expareja, pero bueno, lo único que le deseo es que llegue a encontrar la felicidad que no pudo encontrar conmigo tal vez", afirmó el guerrero sobre las declaraciones de Angie Arizaga.

