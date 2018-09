Nicola Porcella confesó que compró anillo de compromiso a Angie Arizaga para poder pedirle la mano en su último viaje a Disney en Estados Unidos. El conductor de Estás en todas aseguró que pensaba tener una hija con la popular "Negrita".

"Yo ya había comprado un anillo y le iba a pedir la mano en Disney, pero el anillo no llegó porque mi amigo no me lo pudo dar ese día. Cuando ella se va a Rusia, mi cabeza era pedir permiso una semana y le pido allá la mano, pero al final habían tantos problemas. Yo ya tenía el anillo para dárselo", comentó Nicola Porcella.

