Vania Bludau se quebró al asegurar que no es un mal ejemplo para Mario Irivarren

"Pido disculpas de corazón y cada quien es dueño de sus actos", precisó la modelo con la voz entrecortada.

Vania Bludau se quebró hasta las lágrimas al asegurar que no es una mala influencia para Mario Irivarren como se indicó a través de las redes sociales y pidió disculpas por su comportamiento en su primera reaparición en En boca de todos.

"Me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad. Mario está súper grande para que lo obliguen y obviamente cada mensaje que recibí han sido súper fuertes. Agregado a que me ponen como mal ejemplo y creo yo no lo soy. Me ha afectado mucho… Pido disculpas de corazón y cada quien es dueño de sus actos", expresó la bella modelo.

