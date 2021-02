Mario Irivarren: "Vania Bludau nunca tuvo intenciones de estar en Esto es guerra"

El influencer expresó que su pareja no tuvo interés en ingresar al reality.

Mario Irivarren habló con las cámaras de Estás en todas y aseguró que Vania Bludau solo apareció en la publicidad del adelanto de Esto es guerra, pero no con intenciones de ingresar al programa.

"Se especuló mucho sobre el ingreso de Vania. Lo mio fue un caso aparte. Por ahora no voy a estar en el programa. Vania nunca tuvo intenciones de estar en el programa, para nada. Se especuló mucho, sobre todo por la publicidad que grabamos.

Yo le ayudé a producción para grabarla, lo negocié por un par de días libres, ese era el acuerdo. Lamentablemente no entré, ya no tengo nada que cobrar, pero Vania no tenía ilusiones de entrar. Su estadía en Perú no es fijo. Tiene que regresar a Miami. Es residente pero tiene que tramitar la nacionalidad.", reveló.

