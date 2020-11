Tula Rodríguez: Cuando Yahaira estaba con Jefferson era bien pesadita, no quería hablar

"Ahora que la veo soltera está más relajada, sin menos pose, más conversadora", opinó Tula Rodríguez.

Yahaira Plasencia no se calló nada en el set de En boca de todos y sus respuestas llamaron la atención de Tula Rodríguez. "La verdad, ay me da vergüenza, pero que no se moleste, estaba bien pesadita pues", dijo la conductora sobre el tiempo en que la cantante tuvo una relación.

"Yo ahora que la veo soltera está más relajada, sin menos pose tengo que decirlo, la veo más conversadora. Antes cuando estaba con (Jefferson Farfán) estaba ay no sé, ahora te veo más tú, que de eso se trata, cuando tienes pareja tienes que ser tú, cuando estás soltera tienes que ser tú", opinó Tula Rodríguez sobre la actitud que ahora muestra Yahaira Plasencia en las entrevistas.

