Tula Rodríguez y su hija Valentina vencieron a la COVID-19: "Juntas todo lo podemos"

Tula Rodríguez y Valentina Carmona se reencontraron luego de estar aisladas dos semanas por el coronavirus.

Tula Rodríguez y su hija Valentina Carmona Rodríguez están juntas nuevamente tras vencer a la COVID-19. La conductora recibió el alta epidemiológica el sábado y hoy le tocó a Valentina, con quien se reencontró porque estuvieron en la misma casa, pero aisladas.

"¡Vencimos! Porque juntas todo lo podemos, mi @valeperuoficial y yo estamos libres del Covid", publicó la conductora en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció a Dios por su sanidad y también a su familia, amistades y seguidores por siempre estar pendientes.

"Fueron días realmente difíciles, estar aislada de mi familia, de mi hija, en la misma casa pero separadas, con temor de como podíamos evolucionar dia a día, síntomas, cuidados, medicinas, etc.", contó Tula Rodríguez, quien se muestra en una foto junto a su hija Valentina haciendo una señal de triunfo.

Por su parte, la hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona compartió con sus fans un divertido video anunciando que ya está sana. "Es hoy, es hoy! Sííí hoy me dieron de alta, es decir mi mamá @tulaperu y yo estamos sanas y ya no tenemos COVID con la bendición de Dios.Cuídense mucho que los días no fueron fáciles. Qué tengan una linda semana", escribió la tierna Valentina.

"Ahora empezamos recargadas, con ganas de seguir cuidándonos, de cuidar a los nuestros, les pido por favor que no nos confiemos, porque pasar por este proceso es muy difícil y emocionalmente es muy fuerte sentir que lo que más amas puede perder la vida, pero de la mano de Dios todo es posible.

