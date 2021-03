Tula Rodríguez ante noticia falsa sobre su supuesta muerte: "Estoy más viva que nunca"

"No puede ser que una situación que hoy me toca vivir pueda sacar lo peor de un ser humano", dijo indignada Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez respondió de forma contundente a la falsa noticia sobre su supuesta muerte tras dar positivo al coronavirus. La conductora estuvo en enlace con En boca de todos y contó cómo enfrentó esa información.

"Hay mucha gente que creo le gusta ocupar su tiempo en engañar, porque si bien es cierto es obvio que es una noticia falsa porque estoy más viva que nunca, pero que puede generar zozobra a la familia, porque en una situación como esta obviamente los primeros que se afectan son la familia", dijo Tula Rodríguez.

"Y la gente tiene que saber que cuando uno está padeciendo de esta enfermedad, la parte emocional, la parte cerebral, entra a tallar de una manera impresionante porque se pueden bajar las defensas", agregó Tula Rodríguez, indignada por lo que apareció en redes sociales tras anunciar que contrajo la COVID-19.

"Entonces estas cosas… no puede ser que una situación que hoy me toca vivir pueda sacar lo peor de un ser humano para poder hacerse viral o no entiendo cuál es el fin la verdad", finalizó Tula Rodríguez en la entrevista.

