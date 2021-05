Tula Rodríguez recordó look pelirrojo: Tenía que llamar la atención porque bonita no estaba

Tula Rodríguez explicó que cambió de look en su época de vedette, pero ahora "ama su cabello natural".

En boca de todos presentó una nota sobre las figuras del espectáculo que regresaron a su look original, después de haberse pintado el cabello de rojo o rubio, y un ejemplo fue Tula Rodríguez, quién explicó por qué se hizo ese cambio de look pelirrojo.

"En esa época era vedette y yo tenía que llamar la atención porque bonita, bonita, no estaba, pero tenía el pelo rojo pues. Uno va quemando etapas, he tenido hasta mechones rubios, si había verde y estaba de moda me lo quería zampar, en ese momento no sé si me arrepiento de haber sido pelirroja, pero mira qué bonita ahora estoy", confesó Tula Rodríguez.

