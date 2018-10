Tula Rodríguez reapareció en En boca de todos y dijo esto sobre su regreso

Tula Rodríguez estuvo ausente durante esta semana en En boca de todos y esta tarde reapareció en una entrevista con Petronila Gonzales, doña Peta. La conductora agradeció las muestras de apoyo y habló sobre su regreso a la televisión.

"Compañeros, los extraño demasiado, estoy en mis cosas y ustedes lo saben, pero los extraño y los tengo en mi corazón. Igual estoy mirándolos, dándome el espacio para poder estar de alguna manera conectados por lo mucho que los quiero, los respeto, y sobre todo al público por el apoyo que me da en las redes sociales", afirmó Tula Rodríguez.

Por su parte, doña Peta contó que visitó a su amiga para comprobar cómo le va en la cocina. "Estoy contenta por esta entrevista, viniendo a visitar un ratito a Tula para ver cómo va en la comida, la estoy inspeccionando", declaró la mamá de Paolo Guerrero.

"Sí, este martes estoy de regreso, nuevamente voy a estar con ustedes en el estudio, ya no me para nadie. Como ustedes saben, uno tiene que continuar, uno no puede parar. Estoy unos días con mi familia, con mi hija que me necesitan, pero yo también los necesito a ustedes", agregó la conductora de En boca de todos.

