Tula Rodriguez le hizo esta promesa a hincha que vendió anillo de compromiso

Tula Rodriguez después de criticar duramente a Nano, hincha peruano que vendió el anillo para viajar a Uruguay, no dudó en conmoverse con las emotivas palabras que tuvo hacia su ex enamorada con quien estaba a punto de comprometerse.

“Nano, yo te voy a prometer algo, no sé si hago pollada, cuyada, anticuchada, pero de que te compro ese anillo para ver si Alondra te perdona, te lo compro querido”, confirmó la conductora, incluso les extendió la invitación para ayudarla a sus compañeros de conducción de En Boca de Todos.

Sin embargo, quien no estuvo de acuerdo con el acto de locura de Nano fue la señora María Julia Flores, madre del Yoshimar Yotun, quien criticó duramente el acto: “Mira de verdad no lo hubiera perdonado tampoco, porque los partidos son programados, él se hubiera programado en juntar su platita y no vender el anillo, irse con su plata que había ahorrado. ¿Por qué en último momento?”.