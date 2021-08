Tula Rodríguez a Ivana Yturbe: "Si soy madrina de tu bebé, ella será bien peruana, comerá su cuy y anticucho"

Tula Rodríguez detalló todo lo que enseñará a la hija de Ivana Yturbe. "La voy a tener bien alimentada a mi sobrina", prometió.

Tula Rodríguez se molestó con Ivana Yturbe porque no la considera como candidata para madrina de su bebé y por eso detalló todo lo que ofrece para la hija de la modelo y Beto Da Silva.

"Si yo soy madrina de esa princesita, va a tener calle, va a a saber zapatear porque va a ser bien peruana, va a comer su choncholí, va a comer su anticucho, va a chupar su choclo, va a comer cuy y sabes qué, va a tener este brazo que carga sola a su hija", aseguró Tula Rodríguez.

"Yo tengo que ser la madrina porque sabes qué, le voy a dar de papilla, le voy a meter su hígado, le voy a poner su papita, la voy a tener bien alimentada a mi sobrina", agregó la conductora de En boca de todos ante la sorpresa de Ivana Yturbe.

Tula Rodríguez aclaró que no se trata de un tema material porque no va a decir lo que tiene. "Es un tema de poder guiar a los ahijados, acompañar, ese es un compromiso que no viene de lo material", dijo la conductora sobre la bebé de Ivana Yturbe.

