Thamara Gómez fue víctima de los hackers en Instagram y Facebook

La cantante Thamara Gómez fue la nueva víctima de los temidos hackers y anunció que perdió sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook. "No entiendo hasta dónde puede llegar la maldad de la gente", publicó la integrante de Puro Sentimiento.

"Lamentablemente ayer fui hackeada, me hackearon mi Instagram, mi Facebook, mi fanpage y lamentablemente ya no puedo recuperarlo. Así que hoy me cree una cuenta nueva como @thamara_gomez_oficial que esa va a ser la única y verdadera", anunció en un video Thamara Gómez.

