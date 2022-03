Susan Ochoa "enfurece" en vivo por torta de cumpleaños: "¿Por qué tan pequeña? Es demasiado personal"

Susan Ochoa visitó el set de En boca de todos para celebrar su cumpleaños, pero cuando la presentaron no pudo ocultar su molestia en vivo. La cantante fue recibida con una linda decoración con globos, pero no le gustó la torta que le regalaron, ya que era muy pequeña .

"Bueno, disculpen, un beso grande para todos los que nos ven. Debería estar feliz, pero no puedo, no es posible, esta torta. La verdad que yo pensé... o sea mi pasaje desde San Martín de Porres, no sean malos, esta torta tan pequeñita, esto me parece demasiado personal", fue el reclamo de la ganadora en Viña del Mar 2019.