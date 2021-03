Stephanie Valenzuela sobre empresario Luka Lah: "Nunca me había sentido tan feliz"

Stephanie Valenzuela aclaró cuál es la relación con su coach esloveno. ¿Hay más que una amistad?

Stephanie Valenzuela estuvo en enlace con En boca de todos y le preguntaron sobre su actual relación con el empresario esloveno Luka Lah, quien es coach de la modelo, cantante e influencer.

"Me la paso con él todos los días, ahorita no porque salí a grabar, pero sí lo veo todos los días, estamos juntos. Me está entrenando la mente, me ha cambiado muchas cosas para positivo y de verdad que nunca me había sentido tan feliz", dijo Tefi Valenzuela en una videollamada desde México, donde radica hace algún tiempo.

