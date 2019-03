¿Sheyla Rojas y Pedro Moral terminaron definitivamente?

Sheyla Rojas visitó el set de En boca de todos y públicamente confirmó que la relación con Pedro Moral se acabó. A la conductora le preguntaron si la ruptura es definitiva o hay posibilidad de una reconciliación.

"Lo único que puedo decir es que me quedo con lo más bonito de la relación, yo creo que la amistad es lo último que se puede perder y mi amistad con él va a ser para siempre, eso sí, para su familia también, pero como relación no puedo decir un no rotundo", respondió Sheyla Rojas sobre Pedro Moral.

