Sheyla Rojas reaccionó así al recordar predicción de Reinaldo Dos Santos

Sheyla Rojas se pronunció sobre la predicción que realizó Reinaldo Dos Santos hace meses en En boca de todos en la que afirmó que no se casaría con Pedro Moral.

En esa ocasión, el vidente brasileño aseguró que su boda con el empresario no se concretaría, además señaló que se casaría con otra persona y quedaría emabarzada en 2020.

"Obviamente lo han relacionado, pero yo ya no tengo nada que decir. Lo que él pueda decir y lo que otras personas puedan decir, no me interesan, porque las decisiones que tomo las tomo por lo que yo siento y pienso", sostuvo Sheyla Rojas.

La conductora manifestó estar tranquila por la decisión que se tomó algunas semanas atrás y que este lunes se dio a conocer en mutuo acuerdo .

