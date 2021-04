¿Samuel Sunderland confirmó que tiene enamorada?

Tula Rodríguez le preguntó a "Pedrito" de DVAB cómo aprendió a besar y su respuesta la dejó "muda".

Samuel Sunderland debutó con el papel de "Pedrito" a los trece años en De vuelta al barrio y ahora, a sus diecisiete años, ya es todo un personaje. El joven actor reveló que no tiene enamorada y "nunca ha estado formalmente con nadie".

La declaración del popular Pedrito de De vuelta al barrio impactó a Tula Rodríguez, quien le preguntó cómo aprendió a besar en la serie si nunca tuvo enamorada.

"Samuelito, me acabas de decir que sí has besado a varias chicas, pero ¿no le has dicho a nadie que sea tu enamorada? ¿eso no ha pasado? ¿ya no es así?", se cuestionó la conductora de En boca de todos. "No, eso no ha pasado, efectivamente", respondió Samuel Sunderland, quien prometió que tal vez un día finalmente se le declare a una chica.

Samuel Sunderland: "Pedrito y yo somos medianamente parecidos"