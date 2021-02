Rosángela Espinoza: Luciana Fuster no es mi amiga, no descarto nada con Austin Palao

"Es que Austin es bonito por fuera y por dentro, quién no se enamoraría de un chico así,", dijo una nerviosa Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza afirmó que "tiene códigos" y por ello no se enamoraría de Facundo González, ya que Paloma Fiuza es su amiga. A la modelo le preguntaron si lo mismo pasaría con Austin Palao y Luciana Fuster.

"A ver, ahí sí voy a hacer un stop, a ver, no vas a comparar la amistad que tengo con Paloma porque a Luciana en realidad no la conozco bien, no es mi amiga, o sea ha sido mi compañera, pero con Paloma sí hay una afinidad", aclaró Rosángela Espinoza.

La integrante de Esto es Guerra agregó que no descarta nada con Austin Palao porque "todo es incierto". "Es que en realidad Austin es bonito pues, es bonito por fuera y por dentro, quién no se enamoraría de un chico así, tan lindo", dijo una nerviosa Rosángela Espinoza.

