Rosángela Espinoza: No creo que me enamore de Facundo porque Paloma es mi amiga

"Yo no puedo, a Facundo lo veo como un amigo, le digo ya estás tachado porque eres ex de Paloma", dijo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza visitó el set de En boca de todos y respondió si Facundo González intentó conquistarla el año pasado. La modelo contó que el argentino siempre es cariñoso, amoroso y por eso se le acerca.

"Facundo es guapísimo, tiene un perfil, olvídate, muy guapo en persona", respondió Rosángela Espinoza. Por ello, Maju Mantilla le preguntó si existe la posibilidad de que se enamore en algún momento de Facundo González y empiecen a salir más adelante.

"Te voy a ser sincera, no creo que pase eso, porque Paloma es una muy buena amiga mía y yo considero que hay códigos, yo no puedo, no sé, yo ya a Facundo lo veo como un amigo, le digo ya estás tachado ah porque eres ex de Paloma. No puedo, yo soy así, discúlpenme", dijo Rosángela Espinoza, quien tiene como prioridad su buena amistad con Paloma Fiuza.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!