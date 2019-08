Rosángela Espinoza le respondió a Ducelia Echevarría: "No me hice la lipo"

Ducelia Echevarría habló sin filtro en En boca de todos y afirmó que Rosángela Espinoza es la menos agraciada de Esto es Guerra porque su cuerpo está lleno de cirugías.

➤ Mira: Mamá de Israel Dreyfus a Ducelia Echevarría: Ella se moría por él y hasta lloró

Esta declaración no pasó desapercibida para Rosángela Espinoza, quien salió al frente para decirle sus verdades a la guerrera.

➤ Mira:Carloncho se disfrazó de cuy para bailar bachata con Rosángela Espinoza

"Mira, esta cinturita es gracias a mi faja, así que no me hecho ni lipo ni nada, entrenamiento y todo eso, y sí me puede decir que estos cabellos son extensiones, al menos no soy pelona y tengo tres pelos en la cabeza", le respondió la modelo a Ducelia Echevarría.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!