Reinaldo Dos Santos pidió disculpas a Sheyla Rojas e hizo esta aclaración

Reinaldo Dos Santos estuvo en En boca de todos y se refirió a una declaración que hizo sobre Sheyla Rojas. El vidente aclaró que en ningún momento llamó "interesada" a la conductora, pero sí la calificó como "ambiciosa".

"Yo no usé la palabra interesada y los periódicos hoy pusieron esa palabra en mi boca. Sheyla, yo sé que estás viendo el programa, no fue mi intención decir esto y si tú entendiste o di a entender, te lo pido públicamente una disculpa, no era mi intención, y no he dicho eso", fueron las disculpas del brasileño para Sheyla Rojas.

"Si tú fueras interesada no estarías con esa persona, estarías con un Miró Quesada, estarías con un Rondón (risas), estarías con un Acuña, exacto. No voy a decir que es un misio, pero no estarías buscando ese perfil de persona", finalizó Reinaldo Dos Santos.

