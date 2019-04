Sheyla Rojas confesó porqué terminó realmente con Pedro Moral

Sheyla Rojas dio la cara y habló en exclusiva para En boca de todos, luego de las polémicas declaraciones de su ex pareja Pedro Moral, quien afirmó que ella lo dejó porque no era millonario.

"Mentira, es totalmente mentira, por esa declaración que él dijo fui atacada de una manera tan fea, yo no me considero ser una persona frívola, mi relación con Pedro no terminó porque tenía o no tenía plata", afirmó de manera enfática Sheyla Rojas.

"Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en forma de pensar y ver la vida" contó la conductora de Estás en Todas.