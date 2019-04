Sheyla Rojas sobre Pedro Moral: "Me dolió muchísimo que mencione a mi hijo"

En el reciente programa de En boca de todos, Sheyla Rojas se presentó en "Verdades a luz" para contar su versión tras las polémicas declaraciones de Pedro Moral en otro programa, donde mencionó a su pequeño hijo.

La conductora de Estás en todas señaló que le causó mucho pesar escuchar que su exnovio hablara del pequeño Antoñito.

➤ Mira: Sheyla Rojas desmintió a Pedro Moral al afirmar que quería boda de 170 mil dólares

"Fue algo que me partió el coraz+ón. Me dolio muchísimo que mencione a mi hijo en ese programja. Creo que no tenía que él(el menor) verse vinculado en ese problema que era de dos", sostuvo.

Al ser consultada sobre si consideraba que Pedro Moral utilizó el nombre de menor para proyectar otra imagen ante el espectador.

"Tampoco voy a permitir que digan que se victimizó. No voy a permitir que se pongan esos calificativos, porque lo que siempre intenté es que se solucionemos las cosas y que tengamos el mejor concepto de ambos. "

➤ Mira: Sheyla Rojas: Reinaldo Dos Santos hizo fuerte comentario sobre Pedro Moral

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!