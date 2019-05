Reinaldo Dos Santos hizo terrible predicción sobre Michelle Soifer y Kevin Blow.

Reinaldo Dos Santos regresó al set de En boca de todos y sorprendió a todos los conductores al hacer terrible predicción sobre Michelle Soifer y Kevin Blow. El Profeta de América aseguró que la modelo no está enamorada del cantante urbano.

"Quizá esto no sea lo principal en su carrera. La cuestión sentimental la tiene en un segundo plano. No la veo casándose, en este momento. No diría enamorada, está ilusionada… No son una linda pareja", sentenció Reinaldo Dos Santos.

