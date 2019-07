Perú vs. Chile: "Carlos Zambrano cometerá un error", según Reinaldo Dos Santos

Carlos Zambrano estará hoy defendiendo a la selección peruana ante Chile por la semifinal de la Copa América, pero este no será su mejor partido, según dijo Reinaldo Dos Santos. ¿Cuál fue su predicción?

"Infelizmente va a cometer un error, ojalá el error no cueste, creo que el error no va a costar, creo, pero sí he visto que comete un error hoy. Es un error en el partido que puede costar un gol, no una expulsión", aseguró Reinaldo Dos Santos.

