Reinaldo Dos Santos: "Paolo Guerrero anotará ante Chile con pase de Cueva"

Reinaldo Dos Santos alegró la tarde en En boca de todos con una de sus predicciones sobre el partido Perú vs. Chile de esta noche. Según el vidente brasileño, Paolo Guerrero anotará por el equipo blanquirrojo.

"Ayer dijiste que Paolo Guerrero metía gol con pierna derecha con pase de (Christian) Cueva. ¿Te reafirmas o para hoy cambió tus predicciones?", le preguntó Carloncho.

"No señor, eso no cambia de un momento a otro, reafirmo que Paolo Guerrero mete gol", aseguró Reinaldo Dos Santos, quien agregó que no ve a Edison Flores anotando durante los noventa minutos del encuentro.

