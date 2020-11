Paula Manzanal: Gobierno de Australia le negó ingreso y no pudo ver a su esposo

Paula Manzanal seguirá en Perú con su hijo y no hay fecha de reencuentro con Adam Cartwright.

Paula Manzanal calificó como "complicada" la situación que actualmente vive con su esposo Adam Cartwright. La modelo retomó su relación hace algunas semanas y tenía todas las ganas de verlo, pero no pudo ingresar a Australia.

"Tengo malas noticias. La verdad es que no he podido ir a Australia porque el gobierno australiano no nos ha permitido la vuelta a Australia a mí y a mi bebito, y en verdad estamos muy apenados por eso", contó Paula Manzanal, quien debido a la pandemia no puede ver hace meses a Adam Cartwright.

En su visita a En boca de todos, la influencer agregó que a ella le encantaría estar junto a su pareja, pero prácticamente el Gobierno se lo impide. "Además, también en España están cerrando muchas cosas, ya va a empezar otra vez la segunda ola, la cuarentena, y entonces tuvimos que volver a Perú", detalló.

