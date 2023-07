Paula Manzanal presumió su closet de lujo con carteras y zapatos de marcas exclusivas

Desde España, Paula Manzanal se conectó con América Hoy para mostrar algunas partes de su nuevo departamento en Barcelona. La modelo dejó a más de uno sorprendido al mostrar lo que guarda en su closet, pues está lleno de carteras y prendas de lujo. La influencer no dudó en presumir algunos de los bolsos y zapatos que ha podido conseguir de reconocidos diseñadores internacionales como Louis Vuitton, Christian Dior, Philip Plain, entre otras marcas de alta gama y que están valorizados en miles de dólares. "“Esta es la parte de la casa que más me gusta. No he contado cuántas carteras tengo", dijo la rubia mientras mostraba sus accesorios.