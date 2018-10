Mamá de Patricio Parodi le hizo este "reclamo" a Flavia Laos

Flavia Laos publicó una foto de su reciente viaje a Cartagena de Indias junto a Patricio Parodi y afirmó que es su "lugar favorito". Sin embargo, no imaginó que la mamá de su enamorado, Verónica Costa, "proteste" al leer el mensaje de la imagen.

"¿Perdón? ¿Lugar favorito? ¿Paradise? Pueden darle el crédito a quien se lo recomendó", escribió la mamá de Patricio Parodi, quien reveló que fue ella la que recomendó a la pareja hacer el romántico viaje.

"Hace poco mi madre fue justamente a Barú y ahí me habló, me dio buenas recomendaciones que era súper bonito y creo que no se equivocaron sobre el destino", declaró el enamorado de Flavia Laos para En boca de todos.

