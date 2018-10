Patricio Parodi cumplió sueño de joven de Huánuco en "Hoy es tu día"

Patricio Parodi visitó el set de En boca de todos para cumplir el sueño de una joven en la secuencia Hoy es tu día. Mary llegó desde Huánuco junto a su hermana y su sobrina vendiendo caramelos y quedó más que sorprendida al ver al guerrero.

Mira:¿Cómo participar en Hoy es tu día?

"Súper lindo en realidad a veces cómo me reciben las chicas, cómo vienen, me abrazan, me hablan un poco. En verdad, es gratificante saber que podemos llegar a bastantes niños, señores en sus casas y tener el privilegio y la oportunidad de conocerlos es súper emocionante", dijo Patricio Parodi tras sorprender a Mary.

Mira: Yahaira Plasencia se emocionó al cumplir el sueño de fan

La Fundación Rústica se hizo presente en Hoy es tu día y ayudó a la familia regalándole mil soles. Además, la orquesta Septeto Acarey les entregó un importante donativo y la empresa MB Lens donó un juego de comedor, una silla de ruedas y una cama.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!