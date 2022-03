Luciana Fuster confirma que está enamorada de Patricio Parodi: "Sí, estoy templada"

"Yo me paré así no más y le sonreí, claro hice mi bailecito, y me seguía poniendo cara de molesto, entonces yo dije, no vaya a ser que por defender a su equipo ahora nos ganamos una pelea, y ya pues para calmar las aguas lo besé. No se imaginó que iba a reaccionar así", detalló Luciana Fuster sobre su romántico gesto con Patricio Parodi.