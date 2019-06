"Alondra García Miró no está enamorada de Paolo Guerrero"

Paolo Guerrero y Alondra García Miró no se libraron del análisis de Rosa María Cifuentes, especialista en lenguaje no verbal, quien fue muy directa y afirmó que la modelo no está enamorada del futbolista.

En una entrevista para América Espectáculos, Alondra García Miró no quiso responder si retomó su relación con Paolo Guerrero. ¿Qué significa esa negativa?

"Ella agacha la cabeza, es un gesto patógrafo que significa evasivo, yo no quiero contar la verdad, pero luego se peina el pelo, que es un gesto de acicalamiento. Con ese gesto está incómoda, tampoco está muy segura con sus sentimientos", detalló Rosa María Cifuentes.

La comunicadora y terapeuta no descartó que Paolo Guerrero le haya prohibido a su enamorada hablar de la relación. Pero agregó que hay algo mucho más importante que muestra la novel actriz.

"Esos no son los ojos de una mujer enamorada. Cuando uno está enamorado los ojos brillan, pero a ella no. Ella agacha la cabeza por completo no solamente por ocultarse, tiene que ver con culpa, yo no quiero hablar, no me conviene hablar", aseguró Rosa María Cifuentes sobre los gestos evasivos de Alondra García Miró.