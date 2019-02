Spheffany Loza y Pancho Rodríguez están nuevamente distanciados

Pancho Rodríguez y Spheffany Loza, hermana de Melissa Loza, asistieron, por separado, a la reunión por los 15 años de ProTV y llamó la atención el distanciamiento entre ambos. Por ello, el reportero de En boca de todos los buscó para preguntarles cómo está su relación.

"Sí, llegué solito, he estado con mis hijas, con mi familia, y acá ya me reencontré con todo el mundo. Estamos un poquito peleados y está bien que cada uno tenga su espacio, ella por ahí disfrutando con sus amigas, yo estoy con los chicos, y bien, tranquilos", dijo Pancho Rodríguez, quien agregó que por el momento no está pensando en sus problemas con Spheffany Loza.

