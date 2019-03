Pancho Rodríguez y Facundo González se "enfrentaron" por Spheffany Loza

En boca de todos presentó una lista de las solteras más codiciadas del 2019 y una de ellas es Spheffany Loza. Facundo González estaba en el set y tuvo que calificar a la modelo, mientras que en un enlace Pancho Rodríguez escuchaba muy atento al argentino.

Patricio Parodi reveló que, detrás de cámaras, Facundo González le dio 11 puntos a la modelo y no 9 como dijo en vivo, pero el argentino lo negó. Pancho Rodríguez respondió a lo que estaban diciendo sobre su exenamorada Spheffany Loza y aclaró que no tiene nada contra el 'wacho'.

"Si él le puso un 11, yo le pongo un 15, es linda y no tengo por qué enojarme. Yo quiero aclarar algo, no tengo nada contra Facundo, no lo conozco mucho, y a raíz de lo que dije de Paloma tampoco intenten inventar algo mala vibra, yo le deseo lo mejor, ojalá que regrese al programa, creo que hace falta", aseguró Pancho Rodríguez.

