Paloma Fiuza y Facundo González protagonizaron tenso momento en vivo.

Paloma Fiuza llegó a "La combi del amor" de En boca de todos y, por segunda vez, Facundo González interrumpió el romántico momento. El argentino dijo que le interesó la secuencia y por ello todos esperaban que reconquiste a la brasileña en vivo, pero él aclaró que no lo haría.

"Ya dije lo que tenía que decir, ya se lo dije a ella, a mí no me gusta que me presionen a decir algo que no quiero decir o que no siento, simplemente es así, yo soy así, es mi forma de ser, y nadie me va a obligar a decir nada o me va a presionar a decir algo", declaró Facundo González.

Por su parte, Paloma Fiuza se mostró bastante incómoda por la situación y evitó en todo momento mirar o acercarse a su expareja. Tula Rodríguez le preguntó si quería decir algo por lo que estaba pasando, pero ella respondió que no.

