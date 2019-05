Pancho Rodríguez: "Spheffany Loza y yo no estamos, no vamos a regresar"

Pancho Rodríguez fue contundente sobre la relación que tiene con Spheffany Loza y reafirmó que no se ha reconciliado con la modelo. En su visita a En boca de todos, el chileno desmintió que vayan a regresar.

Pancho Rodríguez habló sobre el ampay con Spheffany Loza, donde ambos aparecen abrazados en los camerinos de Esto es Guerra. El retador detalló que ese día llegaron temprano y solo había ese sofá para descansar.

La hermana de Melissa Loza le pidió permiso para acostarse en su pecho y él se lo dio. "La verdad es que nosotros no estamos hace ya un tiempo, el que tal vez nos hayan visto juntos, por aquí, por allá, es porque trabajamos acá. Nosotros no estamos y no vamos a regresar", finalizó Pancho Rodríguez.

