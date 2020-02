Spheffany Loza: "Si me ven con un grupo de amigos no tiene nada de malo"

Las muestras de amor entre Pancho Rodríguez y Spheffany Loza al parecer son cosas del pasado. Esta pareja de ensueño que se prodigaba cariño a cada rato, pues hoy no son nada, están más separados que nunca, y así parece que lo dio a entender el chileno.

"Uy, ya no quiero hablar más de mi vida privada, estoy tranquilo, estoy bien y por favor respeten el no querer hablar de la vida sentimental", dijo Pancho Rodríguez para En boca de todos. Además, aclaró que no lo verán con otra persona, pero sobre eso no declarará.

Spheffany Loza también habló y esto fue lo que dijo. "Ahorita solamente le deseo lo mejor, que le vaya mejor que la temporada pasada. Ahorita estoy enfocada en mis cosas y si me ven con un grupo de amigos no tiene nada de malo", aclaró.

