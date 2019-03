Pancho Rodríguez dejó contundente mensaje tras terminar con Spheffany Loza

Pancho Rodríguez visitó el set de En boca de todos y confirmó que terminó con Spheffany Loza. La modelo declaró recientemente que empezará una nueva etapa en su vida y, además, quien la quiere tiene que hacerlo como es ella, porque si no se puede ir.

➤ Mira:Pancho Rodríguez y Facundo González se "enfrentaron" por Spheffany Loza

"Está bien, yo respeto lo que ella dice, con respecto a las cosas que escribe ella lo describirá, tendrán que preguntarle a ella", dijo Pancho Rodríguez, quien aclaró que no enviará ninguna mensaje a Spheffany Loza por el fin de la relación.

➤ Mira:Spheffany Loza confirmó que terminó su relación con Pancho Rodríguez

"Yo no ando mandando mensajes, no lo juzgo, pero yo no lo haría, creo que los trapitos sucios se lavan en casa y por un tema de respeto yo no mandaría mensajes a nadie, pero está bien", declaró el integrante de Esto es Guerra.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!