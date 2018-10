Pablo Heredia negó romance con cantante argentina

Pablo Heredia estuvo en un enlace con En boca de todos y negó un romance con la cantante argentina Sofía Von Wernich. Como se recuerda, los rumores comenzaron desde que el actor compartió un video de la popular "Chule" cantando el tema "Amor infinito".

"No, por favor, te soy sincero, no la conozco mucho, la crucé un par de veces en Buenos Aires, pero es una cantante que está creciendo mucho, muy conocida, y que haya cantado la canción para mí fue un gesto muy lindo, obviamente es muy linda, no te voy a mentir", dijo Pablo Heredia, quien reafirmó que está tranquilo junto a sus hermanos en España.

"Sí, estoy muy soltero. Vine a juntarme con mis hermanos que no me los encontraba hace cuatro años, al otro más grande nueve años, él está viviendo en Madrid hace 18 años y la verdad que tuve la oportunidad de viajar", detalló el galán de Ven baila quinceañera.

Pablo Heredia afirmó, también, que desea volver a enamorarse. "Por supuesto, eso seguro. Claramente me gustaría conocer a alguien, compartir la vida con esa persona especial que le cambia la vida, pero bueno, ya llegará", aseguró desde Granada.

