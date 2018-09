Pablo Heredia negó ser el protagonista de ampay.

Pablo Heredia estuvo en un enlace con En boca de todos y dijo su verdad sobre las imágenes que aparecieron hace algunos días. En el video, el actor argentino supuestamente fue captado besando a una misteriosa joven.

"Escúchame una cosa, ese pelo está corto, yo tengo el pelo largo, es una broma no. Primero, yo no soy esa persona, yo tengo el pelo largo, esa noticia salió el sábado 18, y el sábado 18, oh casualidad, yo estaba durmiendo. No tengo testigos, pero estaba durmiendo", fue la explicación de Pablo Heredia.

