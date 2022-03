Óscar del Portal tras polémica jugada de Perú vs. Uruguay: La tecnología determinó que no fue gol

Óscar del Portal se enlazó en vivo para contar detalles de la polémica jugado del partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022 . El periodista aceptó la decisión del árbitro Anderson Daronco que no cobró gol tras presentaciones de los audios e imágenes oficiales del VAR.

"Se trata lo que la tecnología determine. La tecnología en temas objetivos creo que es determinante y obviamente no fue gol. Me hubiese encantado que sea gol, pero para que sea considerado, según reglamento, la pelota tiene que entrar 100%. Lamentablemente para nosotros no fue así", explicó el periodista deportivo.