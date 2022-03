Lizet Soto "indignada" por críticas a su hija Alondra Huarac en Miss Perú La Pre: "Ella luchó para el título"

"Estoy muy feliz, Alondra también lo está, sabemos lo que ella ha trabajado y luchado para obtener este título, por eso un poco que estoy indignada. Yo me pregunto dónde están los padres de esta niña que intenta decir cosas que no son ciertas, porque ustedes más que nadie conocen la trayectoria de Alondra, de lo que viene trabajando para conseguir su título, su copa", declaró la mamá de Alondra Huarac Soto.

"A mí en sí me duele que una niña haya salido, es como tirar la piedra y luego esconder la mano, y no decir nombres, y está involucrando a todos y haciendo un daño, y eso no está bien, me parece lamentable que esto se vea manchado", agregó Lizet Soto sobre Miss Perú La Pre.