Michelle Soifer y Kevin Blow tendrán dos bodas.

Michelle Soifer dio detalles de la boda de su hermana Kimberly, quien se casó el fin de semana en Ventanilla. La cantante contó que su familia es muy sencilla y por ello decidieron celebrar el matrimonio de su hermana en su barrio.

"Han sido pocos los invitados porque Kimberly es un poquito más conservadora, ya el día que yo me case va a ser una fiesta patronal", dijo Michelle Soifer, a quien le preguntaron si también se casará en Ventanilla.

Mira: ¿Qué le regaló Angie Arizaga a la hermana de Michelle Soifer?

"La verdad, no sé dónde todavía, no sabemos, hay que coordinarlo, ahora sí podemos conversar de matrimonio", afirmó la cantante, quien recibió de inmediato el "reclamo" de su novio Kevin Blow.

Mira:Kevin Blow reaccionó así por predicción de Reinaldo Dos Santos

"Yo tenía entendido que iba a ser en Punta Cana, ahora me dice que no, que no sabe dónde, yo no entiendo cómo es eso", respondió Kevin Blow. Ante ello, la guerrera aclaró el tema: "Nosotros hemos quedado que vamos a tener dos ceremonias y no hay que ponernos en ese plan. Hemos dicho Punta Cana y aquí", dijo en En boca de todos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!