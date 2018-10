Michelle Soifer: Kevin Blow respondió a quienes le dicen que no trabaja

Kevin Blow presentó a su hermano en Instagram y recibió muchos comentarios negativos. Los usuarios de redes sociales lo atacaron con calificativos y le aconsejaron a Michelle Soifer que se aleje del cantante dominicano.

Kevin Blow visitó En boca de todos y respondió a sus detractores. "¿Quién lo dice? Lo único que me interesa es quién lo dice. Cuando lo diga alguien que me conozca me va a afectar, cuando lo diga alguien que no me conoce no me importa".

"Hay gente que entra simplemente a fastidiar, que no tiene nada que hacer y piensa que haciendo estas cosas te destruyen, pierden su tiempo, conmigo al menos sí lo pierden", afirmó el novio de Michelle Soifer.

