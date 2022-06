Michelle Soifer advierte en vivo a Tomás Angulo: "No te equivoques, ya has sacado malas conclusiones de mi persona"

" Por eso es que esta mujer está soltera empoderadísima, segura , y sabes qué, amiga vamos a dar un paso adelante para que la luz nos dé espectacular, y con movimiento decir que ella no estará sola, sino con Yahaira Plasencia , porque hay que hablar de la soltería, decir que la soltera está de moda", afirmó Tula Rodríguez .

"Yo ya llevo casi tres años soltera y es lo mejor que me ha pasado" , confesó Michelle Soifer , quien coincidió en el set con el doctor Tomás Angulo , a quien le hizo una advertencia en vivo al saber que sería el indicado para hablar de las ventajas y desventajas de estar soltera .

"Pero un ratito, Tomacito no te equivoques, porque ya antes has sacado malas conclusiones de mi persona", recordó la integrante de Esto es Guerra. "Tú tranquila, que Tomás siempre tiene la opinión precisa y adecuada", opinó Ricardo Rondón para calmar el momento. "Sí, tranquila, por favor, no te preocupes, estoy más acertado que nunca", le aseguró Tomás Angulo a la cantante.