Mi Esperanza: Luis José Ocampo hizo romántica confesión sobre Silvana Cañote

Luis José Ocampo participó en una divertida secuencia de En boca de todos y habló sobre sus sentimientos. Al joven actor le preguntaron si le gusta su amiga y colega Silvana Cañote, con quien trabaja en la telenovela Mi Esperanza.

"Me parece una mujer impresionante la verdad, guapísima, tiene una mirada cautivadora. La conocí grabando uno de mis primeros cortometrajes, yo la había visto en América Kids y de hecho que al inicio me dio ganas de besarla", dijo entre risas Luis José Ocampo.

El popular Steven de Mi Esperanza no quiso confirmar si ya invitó a salir a Silvana Cañote, pero sí confesó que le gusta. "La verdad somos muy buenos compañeros, es una gran profesional y de verdad me hace poder motivarme. Me parece muy guapa. Sí, claro (me gusta), pero yo no sé si le gustaré también", finalizó.

