Mayra Goñi y Amy Gutiérrez sí se distanciaron, confirmó Flavia Laos

¿Fue por Nesty? Flavia Laos contó que pasó con la amistad de Mayra Goñi y Amy Gutiérrez.

Flavia Laos confirmó en un enlace con En boca de todos que Mayra Goñi y Amy Gutiérrez se distanciaron y ya no son tan cercanas como en la época en que compartían tiempo juntas por El dúo perfecto.

"Me parece que hubo un distanciamiento, no me ha especificado por qué, sinceramente con Mayra no hablo hace mucho tiempo porque cuando está enamorada se pierde, esta es una queja que yo estoy haciendo públicamente, y no me cuenta toda su vida", contó Flavia Laos.

La actriz reafirmó que ahora Mayra Goñi no es cercana a Amy Gutiérrez y ya no son tan unidas. Además, aseguró que su amiga y Nesy bien siguen juntos, aunque es complicado llevar una relación a distancia ellos están bien.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!