Mayra Goñi: Reinaldo Dos Santos afirmó que la cantante y Nesty tienen un amor de verano

¡Los sentenció! Reinaldo Dos Santos lanzó una mala noticia para la nueva pareja entre Mayra Goñi y Nesty. El Profeta de América afirmó que la actriz y el cantante no estarán como pareja mucho tiempo y lo calificó como un "amor de verano".

"No pasará nada. Es una pareja que van a seguir y se acabó y punto. Es un amor de verano. No está en su destino que los dos estén juntos. El futuro de ellos no es estar juntos", expresó Reinaldo Dos Santos.

