"Paolo Guerrero y Alondra García Miró no se casarán", aseguró Reinaldo Dos Santos

¡Inesperado! Paolo Guerrero y Alondra García Miró se llevarán una gran sorpresa por las últimas predicciones de Reinaldo Dos Santos en En boca de todos. La pareja tiene planes de matrimonio, pero el vidente afirmó que no se logrará a concretar.

➤ Mira: Alondra García Miró sorprendió a doña Peta con este regalo durante inauguración de tienda

"Es una pareja que se reafirma cada día más, pero no estarán para siempre. No he visto que van a llegar al altar. Así son las parejas de hoy en día porque no tienen paciencia. No lo veo", comentó el Profeta de América sobre la boda del futbolista y la modelo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!