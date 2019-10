Mario Irivarren y Said Palao protagonizaron tenso momento

Mario Irivarren tuvo inesperado duelo de palabras con Said Palao cuando ambos jugaban a "No soporto". El hermano de Austin Palao aseguró que no entiende se preocupe más por su peinado que ganar puntos para su equipo.

➤ Mira: Mario Irivarren emocionó a Spheffany Loza con mensaje al pasar a Combatientes

Said Palao le agarró el cabello a la pareja de Ivana Yturbe y él se molestó por dicha actitud. Sin embargo, todo se trató de una broma ya que Mario Irivarren suele preocuparse mucho por su cabello.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!